Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazi Derneklerini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir'deki gazi deneklerine iade-i ziyarette bulunarak yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Vali Hüseyin Aksoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Eskişehir şubelerine iade-i ziyarette bulundu. Başkan Sevinç Uluçeşme, Başkan Ekrem Dumlu ve derneklerin Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Aksoy, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Dernek başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaretlerin bitiminde toplu fotoğraf çekimleri yapıldı. - ESKİŞEHİR