Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kırım Tatar Sürgünü\'nün Yıl Dönümünde Paylaşım Yaptı

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, Kırım Tatar Türkleri'nin acısını paylaştığını ve sürgünde hayatını kaybeden soydaşların rahmetle andığını ifade etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 18 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleşen Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümü nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kırım Tatar Türkleri'nin acısını paylaştığını ve sürgünde hayatını kaybeden soydaşları rahmetle andığını belirten Vali Aksoy'un paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"18 Mayıs 1944'te vagonlara bindirilerek insanlık dışı koşullarda ana vatanlarından bir gecede sürgün edilen Kırım Tatar Türklerinin acısını paylaşıyor, sürgünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyorum." - ESKİŞEHİR