Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Aksoy, ülke genelinde 8 bin 551 ailenin yanında 10 bin 265 çocuğun ailesi olduğunu belirtti. Eskişehir için de '109 Koruyucu Ailemizin yanında 124 çocuğumuz aile sıcaklığına kavuşmuştur' diyen Vali Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Koruyucu Aile hizmetine büyük önem verdiğini vurguladı.

29.06.2024 13:23
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Aksoy, ülke genelinde 8 bin 551 ailenin yanında 10 bin 265 çocuğun ailesi olduğunu belirtti. Eskişehir için de "109 Koruyucu Ailemizin yanında 124 çocuğumuz aile sıcaklığına kavuşmuştur" diyen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Aile, sevgi, saygı ve şefkatin yuvasıdır. Çocuklarımızın huzurlu ve mutlu büyümeleri için "Her Çocuğun Bir Ailesi Olmalı" düşüncesi ile hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok tercih edilen bakım şekli olan Koruyucu Aile hizmetine büyük önem vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Haziran günü "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır.

Öz ailesi bulunan, öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız ya da erkek, sağlıklı ya da engel durumu olan, tek ya da kardeş olup koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belirlenmiş çocuklarımız için ülkemizde 8 bin 551 Koruyucu Ailemizin yanında 10 bin 265 çocuğumuzun bir ailesi olmuştur. İlimizde de 109 Koruyucu Ailemizin yanında 124 çocuğumuz aile sıcaklığına kavuşmuştur. Ailelerimiz ile olan birliktelikleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz uzmanları tarafından yakinen takip edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, sürekli Türkiye'de ikamet eden, en az ilkokul mezunu, 25-65 yaşları arasında, evli ya da bekar herkes, düzenli bir gelire sahip, çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi olmayan tüm vatandaşlarımız koruyucu anne, baba ya da aile Koruyucu Aile olabilir. Bu vesile ile Ülkemizin geleceği olan nesillerimize sahip çıkmak ve onları mutlu yarınlara hazırlamak için vatandaşlarımızın kurumlarımızda hizmet alan bakım ve koruma altındaki sevgili çocuklarımıza koruyucu aile olmalarını ve geleceğimize sahip çıkmalarını önemle rica ediyorum.

Bir çocuğun ailesi olabilmek için, kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu, anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplere bağlı olmadığını bizlere gösteren Koruyucu Ailelerimize bu erdemli davranışları için teşekkür ediyor, Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koruyucu Aile Günü, Hüseyin Aksoy, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj yayımladı - Son Dakika

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