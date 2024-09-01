Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurtuluş Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurtuluş Günü'nü kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü'yle ilgili bir mesaj yayımlayarak, kurtuluşun ve kuruluşun şehrinde Vali olarak görev yapmanın onurunu yaşadığını belirtti. Vali Aksoy, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını büyük bir gurur ve kıvançla kutladıklarını ifade etti. Ayrıca, aziz şehitlere ve kahraman gazilere şükranlarını sundu ve Eskişehirlilerin kurtuluş gününü kutladı.

01.09.2024 12:34
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü'yle ilgili bir mesaj yayımlayarak, "Bir yılı aşkın bir zamandır havasını teneffüs ettiğim, suyunu içtiğim, sevincini ve hüznünü paylaştığım, kurtuluşun ve kuruluşun şehrinde Vali olarak görev yapmanın onurunu yaşıyorum" dedi.

Vali Aksoy, 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü hakkında bir mesaj yayımladı. Valiliğin resmi sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılan mesajda Vali Aksoy, "Güzel şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını büyük bir gurur ve kıvançla kutluyoruz. Bu topraklar için kanını seve seve vermiş aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyor, kahraman gazilerimize ve şanlı ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Yüzyıllar boyunca vatan olmuş, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara bir daha hiç düşmanın el uzatamayacağına olan inancımız içinde tüm Eskişehirlilerin kurtuluş gününü kutluyorum. Değerli hemşerilerim, bir yılı aşkın bir zamandır havasını teneffüs ettiğim, suyunu içtiğim, sevincini ve hüznünü paylaştığım, kurtuluşun ve kuruluşun şehrinde Vali olarak görev yapmanın onurunu yaşıyorum. Sizlerde gördüğüm millet ve memleket aşkı ile bu şehrin cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da nice hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Güzel şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü onurla kutluyor, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi ve bölünmez bütünlüğü uğruna bu güne kadar kaybettiğimiz tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 102 yıl önce elde edilen bu zaferi aynı heyecanla kutlayan tüm Eskişehirlilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurtuluş Günü'nü kutladı - Son Dakika

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