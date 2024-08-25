Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Malazgirt Zaferi'ni Kutladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Malazgirt Zaferi'ni Kutladı

Vali Aksoy, Malazgirt Zaferi'nin önemini vurgulayarak, Sultan Alparslan'ın liderliğindeki ordunun Türk Milleti'ne Anadolu'nun kapılarını açtığını ve bu topraklardaki birlik ve beraberliğin temelini oluşturduğunu belirtti. Aynı ruhun bugün de milletin kalbinde olduğunu ifade eden Vali Aksoy, şehitlere ve gazilere şükranlarını sundu ve Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümünü kutladı.

25.08.2024 13:24
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Malazgirt Zaferi nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, " Sultan Alparslan'ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık birlik ve beraberliğimizin, barış ve huzurun temelini oluşturmuştur" dedi

Vali Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Malazgirt Savaşı, milletimizin geleceğini değiştiren en şanlı zaferlerimizden birisidir. 26 Ağustos 1071'de şehit olmayı göze almış Sultan Alparslan liderliğindeki şanlı ordumuz, kendisinden 4 kat daha kalabalık Bizans ordusunu yenerek, Türk Milleti'ne Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış ve burayı ebedi vatan kılmıştır. Sultan Alparslan'ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık birlik ve beraberliğimizin, barış ve huzurun temelini oluşturmuştur. Bugün milletimiz aynı inanç ve kararlılıkla yüce değerlerine sahip çıkmakta, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için el ele, gönül gönüle hep birlikte çalışmaktadır. Malazgirt Zaferi ruhu, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen milletimizin sinesinde ilk günkü gibi hala dipdiridir. Aynı ruh istikbalimizin, bağımsızlığımızın ve ikinci yüzyılımızın teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Malazgirt Zaferi'nin 953 yıldönümünde Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan'ı ve ordusunda bulunan askerlerimizin her birini rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakları vatanımız kılmak için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sultan Alparslan, Hüseyin Aksoy, Malazgirt, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Malazgirt Zaferi'ni Kutladı - Son Dakika

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