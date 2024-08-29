Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yeni Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yeni Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yeni Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Yeni Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürleri de katıldı.

29.08.2024 17:50
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Yeni Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Vali Hüseyin Aksoy katılım sağladı. İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürleri de görüşmede yer aldı. Katılımlar Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayıp 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yeni Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yeni Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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