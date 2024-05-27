Eskişehir Valisi İnönü ilçesini ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesini ziyaret ederek sağlık, eğitim ve asayiş durumları hakkında bilgiler aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte İnönü ilçesini ziyaret etti. İlk olarak İnönü Kaymakam V. Ahmet Yıldız'ı ziyaret eden Aksoy, ilçenin genel sağlık, eğitim ve asayiş durumları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR