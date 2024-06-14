Eskişehir Valisi, öğrencilere karnelerini vererek kitap okumalarını tavsiye etti

Yerel

Eskişehir'de bir grup ilkokul öğrencilerine karnelerini veren Vali Hüseyin Aksoy, çocuklara hediyeler armağan ederek yaz tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.

Bugün yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'deki öğrenciler de karne sevinci yaşıyor. Bu çerçevede, Şht. Pyd. Astsubay Çvş. Soner Özübek İlkokulu'nda da Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla bir karne töreni düzenlendi. Gerçekleşen törene gelen Vali Aksoy, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Okul binasının girişinde öğrenciler tarafından verilen konseri dinledikten sonra Vali Hüseyin Aksoy, tek tek sınıfları ziyaret ederek öğrencilere tatilde ne yapacaklarını sorarak fırsat buldukça kitap okumalarını tavsiye etti. Çocuklara karnelerini ve hediyelerini bizzat dağıtan Eskişehir Valisi, öğretmenler odasına da ziyarete bulunarak Okul Müdürü Ayhan Yerli'den bilgi aldı.

"Fırsat buldukça kitap okumalarını istiyoruz"

Öğrenci ziyaretinin sonra ermesinin ardından konuşma yapan Vali Hüseyin Aksoy, "Bugün Eskişehir genelinde toplam 518 okulumuzda 147 bin 273 öğrencimiz karne alıyor. Bu eğitim-öğretim yılını ciddi bir olumsuzluk yaşamadan tamamladık. Hedefimiz, önümüzdeki eğitim-öğretim yılına hazırlık yapmak ve çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almasını sağlayacak çalışmaları ortaya koymak. Ben, bu eğitim-öğretim yılında emek ortaya koyan bütün öğretmenlerimize, okul idarecilerimize, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bir özveri içerisinde güzel bir eğitim-öğretim yılı geçirdik. Hedefimiz, önümüzdeki yıl daha iyi bir eğitim-öğretim yılını, daha başarılı bir öğretim yılını yakalamak. Bu anlamda çalışmalarımızı bu çerçevede daha titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Ben çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Tatillerinde dinlenmelerini, fırsat buldukça kitap okumalarını ve önümüzdeki yıla daha zinde bir şekilde hazırlanmalarını istiyoruz. Velilerimizin de bu süreç içerisinde çocuklarımızla yakından ilgilenmelerini ve önümüzdeki yıla daha hazır bir şekilde gelmelerini sağlamaları konusunda onların da katkılarını bekliyoruz. Eğitimde başarıyı yakalayabilmek, okul yönetimi, öğretmen ve velinin karşılıklı iş birliği içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu anlamda ilgi gösteren tüm velilerimize de teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum" dedi.

Tören programında Vali Hüseyin Aksoy'a Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, protokol mensupları ve okul yetkilileri eşlik etti. - ESKİŞEHİR