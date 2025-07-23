Eskişehir Valisi Orman Yangınını Takip Ediyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi İlçesi'ndeki orman yangınını Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) anlık olarak takip ediyor.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın 2'nci gününde devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü yangın bölgesinde dün incelemelerde bulunan Vali Aksoy, bugün güncel durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Aksoy'un yangınına ilişkin gelişmeleri GAMER'den anlık olarak takip ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR