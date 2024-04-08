Eskişehir Valisi Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. "Ramazan Bayramı'nın ülkemize barış ve esenlik getirmesini diliyorum" diyen Vali Aksoy'un mesajın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Eskişehirliler, medeniyetimizin mihenk taşı olan bayramlarımızdan bir bayramı daha huzur içinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayram gününde, tüm Eskişehirlilere sevgilerimi, saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyor, Ramazan Bayramı'nın ülkemize barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Milletimiz için büyük anlam taşıyan bayramlar, birlik ve beraberliğimizin simge günlerindendir. Toplumsal hayata heyecan ve hareketlilik getirir, insanlara umut aşılar, dostluk, dirlik ve barış ortamının oluşmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, bayramları anlam ve önemine uygun olarak kutlamalı, birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Bayramlar, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının arttığı, güzel duyguların içtenlikle anlatıldığı ve insanların birbirlerine daha çok özen gösterdiği özel günlerdir. Aynı düşünce ve değerler etrafında buluşturan bayramlar, gönülleri yakınlaştırmakta, kişisel çekişmelerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine imkan sağlamaktadır. Bayramlar, toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışmanın gerekliliğini anımsatmaktadır. Bireyleri kötülüklerden arındırarak iyiliklere, bireysel ve gündelik çıkar kaygısının ötesinde güzelliklere yöneltmektedir.

Bayramları fırsat bilerek bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, eşitliğin ve adaletin etkin kılınması için çaba göstermeliyiz. Ramazan Bayramı'nın Eskişehirliler, milletimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve insanlık için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm hemşerilerimin ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum." - ESKİŞEHİR