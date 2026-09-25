Eskişehir Valisi Yılmaz, Kanatlı Anadolu Lisesi\'nde öğrencilerin taleplerini dinledi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek sınıflarda öğrencilerle buluştu.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, okul ziyaretleri kapsamında H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesine ziyarette bulundu. Okul idaresi ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Yılmaz, sınıfları tek tek dolaşarak gençlerle bir araya geldi.

Öğrencilerin talep ve hedeflerini dinledi

Ziyaret sırasında sınıflarda öğrencilerle bir süre vakit geçiren Vali Yılmaz, onların eğitim hayatları, kariyer hedefleri ve gelecek planları üzerine sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin görüş ve taleplerini de dinleyen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, gençlere derslerinde ve sınav süreçlerinde başarılar temennisinde bulunarak okuldan ayrıldı.