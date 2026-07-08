Eskişehir ve Kütahya Arasında Dostluk Ziyareti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret ederek iki şehir arasındaki bağları güçlendiren anlamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, komşu şehir Kütahya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Kütahya Valisi Musa Işın ile bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, bölgesel konular ve iki komşu kent arasındaki iş birliği çalışmaları ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kütahya Valisi Musa Işın, nazik ziyaretlerinden dolayı meslektaşı Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkürlerini iletti. Konukseverliği için Vali Işın'a şükranlarını sunan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise ziyaretin anısına Kütahya Valiliği Şeref Defteri'ni imzaladı.

Görüşme, iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR