Eskişehir Veteran Futbolcuları Dostluk Maçında Buluştu

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- Eskişehir'in emektar futbolcuları bir araya geldi

Volkan Şahinkol: "Yeni birbirimize alışıyoruz, yeni bir oluşumuz"

Ufuk Cıbırlar: "Güzel bir oluşumuz, güzel de bir enerjimiz var"

Mehmet Göre: "Eskişehir'imizi canlandırdı"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli veteran futbolcular, Kocaeli veteranları ile bir araya gelerek Veteranlar Özel Ligi'ne hazırlanmak amacıyla dostluk maçı gerçekleştirdi.

Eskişehir Veteran Takımı, dostluk maçı için bir araya geldiği Kocaeli Veteranları ile Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşılaştı. Takımlardaki oyunculardan en gencinin 40 yaşında olduğu müsabakayı Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, TÜFAD Şube Başkanı Ahmet Bingöl ve Eskişehirspor'un eski başkanı Mehmet Şimşek tribünden takip etti. Volkan Şahinkol, Ufuk Cıbırlar ve Mehmet Göce'nin de içinde olduğu Eskişehir Veteran Takımı, bu maç ile Veteranlar Özel Ligi'ne hazırlanırken, karşılaşma öncesi takımlar karşılıklı olarak birbirine plaket, milli forma ve çiçek hediye ettiler.

Volkan Şahinkol: "Yeni birbirimize alışıyoruz, yeni bir oluşumuz"

Yeni kurulan veteran futbol takımında birbirlerine alışmaya başladıklarını belirten Volkan Şahinkol, "Yeni birbirimize alışıyoruz, yeni bir oluşumuz, bu arkadaşlarla bir araya yeni geldik, ilerleyen dönemlerde daha da iyi olacağız, Kocaeli masterlarla bugün bir maçımız var onlar çok uzun zamandır hazırlık yapan birkaç yıllık bir takım, önümüzdeki günlerde biz de daha iyi olacağız" dedi.

Ufuk Cıbırlar: "Güzel bir oluşumuz, güzel de bir enerjimiz var"

Eskişehir'de yeni kurulan veteran futbol takımı ile başarı elde etmek istediklerini söyleyen Ufuk Cıbırlar, "Eskişehir'de ilk defa veteranlar adında bir oluşum kuruldu. Güzel bir oluşumuz, güzel de bir enerjimiz var. Bugün de bir hazırlık maçımız var Kocaeli masterlarla. Biz yeni kurulan bir takımız, inşallah gelişerek, değişerek ve büyüyerek devam edecek. Eskişehir'imize de güzel bir takım kazandıracağız, oynadığımız futboldan keyif alacağız, burada ailelerimizle ve Kocaelili arkadaşlarımızla güzel bir hafta sonu geçireceğiz. İnşallah sakatlıksız kazasız belasız bir maç olur, hep beraber keyif olarak oynarız" diye konuştu.

Mehmet Göre: "Eskişehir'imizi canlandırdı""

Kurulan veteran futbol takımı ile farklı bir seyir zevkinin oluşacağını, kente ayrı bir hava katacağını söyleyen Mehmet Göre, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir masterlar takımını kurduk, bayağı da iyi oldu, Eskişehir'imizi canlandırdı. Eskiden futbol oynamış arkadaşlarımız var uzun süredir beraber oynayan Kocaeli takımını davet ettik, onlar da bizi kırmadılar sağ olsunlar. Hem kendimizi test etme açısından hem de birlik beraberlik açısından iyi bir maç olacak. Ufuk Cıbırlar, Soner Neliker, Volkan Şahinkol bunlar eskiden profesyonel olarak futbol oynamış insanlar bizlere de abilik yapıyorlar biz de elimizden geleni yapacağız."