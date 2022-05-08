Eskişehir Yunus Emre Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

Halk ozanı Yunus Emre, vefatının 701'inci yıldönümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kitaplarla anılıyor. Yunus Emre anısına Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Yunus Emre Kitap Günleri, kitap dostlarına kapılarını açtı. Meydanda kurulan stantları ilk bir saat içinde 3 bin kişi ziyaret etti.

Aşka, dosta ve manaya giden yolda ışık olan, Anadolu'yu birleştiren dizeleriyle mesajları çağları aşan Yunus Emre'nin anısına SNS Organizasyon ve Porsuk Kültür iş birliği ile 7-15 Mayıs arasında düzenlenecek olan Eskişehir Yunus Emre Kitap Günleri Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

1 SAATTE 3 BİN ZİYARETÇİ

Açık havada ilk kez yapılan ve 42 stantta 50'ye yakın yayınevi, yazarlar, söyleşiler ve imza günleriyle kitapseverleri buluşturan Yunus Emre Kitap Günleri, açıldığı ilk bir saat içinde 3 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Saygı Öztürk, Ali Lidar, Bahadır Özgür, Timur Soykan, Mine Söğüt, Şaduman Halıcı, Şükran Soner, Zeynep Aliye, Adil Yıldırım, Zülal Kalkandelen ve Pelin Erdoğan gibi çok sayıda yazarı okurlarıyla buluşturan kitap günlerine Eskişehirliler yoğun ilgi gösteriyor.

"BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE BİR İLGİ VAR"

Kitapseverlerin gösterdiği ilginin çok sevindirici olduğunu belirten Porsuk Kültür Dergisi İmtiyaz Sahibi Saniye Ezgi Akyıldız, "Beklediğimizin üzerinde bir ilgi var. Çok yoğun bir katılım görüyoruz. Şehir dışından yazarlar ve misafirlerimiz olacak. Yılmaz Hocamıza çok teşekkür ederiz" derken, dergi editörü Gökçe Güneyoğlu da "Pandemi nedeniyle kısıtlamalardan dolayı fuar yapılamamıştı. Eskişehir halkının da özlediği bir ortam var. İlgiden çok memnunuz. Yunus Emre Haftası'nda kitap günleri ile Yunus Emre'nin adını yaşatıyoruz" diye konuştu.

"HER GÜN 10 YAZARIMIZIN İMZA GÜNÜ VE SÖYLEŞİLERİ OLACAK"

SNS Organizasyon yöneticilerinden Didem Simsaroğlu ise "Kitap günleri gayet başarılı geçiyor. Açık havada yapılması da bir ilk oldu. Eskişehir yayınevlerini çok seviyor. 50'ye yakın yayınevi var. Her gün 10 yazarımızın imza günü ve söyleşileri olacak. 15 Mayıs'a kadar buradayız. Herkesi bekliyoruz. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e verdiği destek nedeniyle çok teşekkür ederiz" dedi.

"FUAR ORTAMINI, KİTAPLARLA BİR ARADA OLMAYI ÖZLEDİK"

2 yıl aradan sonra kitapseverler ile buluşmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten yazar Ali Lidar da "Fuar ortamını, kitaplarla bir arada olmayı özledik. İnsanlar ilgi gösteriyor hafta içi de okulların da sürece katılmasıyla yoğun bir katılım olacaktır. Fuarın yapıldığı bu alan gayet ferah ve güzel. Tüm kitap dostlarını bekliyoruz" diye konuştu.

15 Mayıs'a kadar açık kalacak Yunus Emre Kitap Günleri için ücretsiz ring seferleri de düzenleniyor. Otobüsler her gün 14.00 ile 20.00 saatleri arasında saat başı karşılıklı olarak sefer düzenleyerek vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Buna göre iki noktadan yapılacak seferler ve geçtikleri güzergahlar şu şekilde: "ESOGÜ-Cumhuriyet Meydanı (Bala Öğrenci Kız Öğrenci Yurdu Önü, Nabi Avcı Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Odunpazarı, Yunus Emre Caddesi, Hasan Polatkan Caddesi, Cumhuriyet Meydanı.)

Muttalip-Cumhuriyet Meydanı (Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu, Sarıcakaya Caddesi, Çevre Yolu, Açıköğretim Fakültesi, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Seylap Caddesi, Gaffar Okkan Caddesi, Gazi Yakup Satar Caddesi, Cumhuriyet Meydanı)"