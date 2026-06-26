Anlamlı tarihte mutluluğa \'evet\' dediler

Eskişehir'de hayatlarını birleştiren Enver ve Maksude çifti, nikah tarihleri için içinde "6" rakamlarını barındıran ve nadir denk gelen 26.06.2026 gününü seçti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Enver ve Maksude çifti, takvimlerin 26.06.2026'yı gösterdiği bu özel günde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Sivrihisar Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen merasim, günün anlam ve önemine yakışır bir heyecana sahne oldu. Nikah tarihlerinin 26/06/2026 gibi tamamen "6" rakamlarının uğurunu ve uyumunu taşıyan özel bir kombinasyondan oluşmasını isteyen çift, aylar öncesinden bu günü rezerve etti. Hem günün, hem ayın hem de yılın son rakamlarının "6" ile bitmesi, çiftin mutluluğuna ayrı bir anlam kattı. - ESKİŞEHİR