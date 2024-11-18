Eskişehirli Ev Hanımları Kooperatifiyle Kadın İstihdamını Artırıyor - Son Dakika
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Yerel

Eskişehirli Ev Hanımları Kooperatifiyle Kadın İstihdamını Artırıyor

Eskişehirli Ev Hanımları Kooperatifiyle Kadın İstihdamını Artırıyor

Eskişehir'de ev hanımları kooperatif kurarak iş imkanı sağladı, işlerini büyütmeyi hedefliyorlar.

18.11.2024 13:04
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Eskişehir'de ev hanımları tarafından kurulan kooperatif bünyesindeki atölyeye gelen işler kadınların yüzünü güldürüyor.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki ev hanımları, yaşadıkları mahallede kendilerine iş imkanı oluşturabilmek için bir araya geldi. Yaklaşık 1 yıl önce planlamasına başladıkları hayallerini gerçeğe dönüştüren kadınlar, Tomris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Çalışma saatlerini de çocuklarına ve aile hayatlarına göre ayarlayabilecekleri bir iş düzeni oluşturdular. Çanta, yastık kılıfı, işyeri üniformaları ve çeşitli dikimlerin yapıldığı kooperatifte daha fazla kişiye istihdam sağlamayı amaçlayan girişimci kadınlar, artık işlerini daha fazla büyüterek ilerlemeyi amaçlıyor. Açılıştan kısa bir süre geçmesine rağmen, farklı işletmelerden gelen dikim işlerini yapan kadınların çalışmaları her geçen gün yoğunlaşıyor.

"Mahalledeki kadınlarında ilgisini çekmeye başladı

Kooperatif Başkanı Özlem Değirmenci, kısa sürede beklediklerinden daha fazla iş aldıklarını ifade etti. Mahalledeki kadınların kooperatife gelmek isteklerinin arttığını ifade eden Değirmenci, "Kurulmamızın üzerinden çok geçmedi. Beklediğimizden daha fazla firmaların ilgisi ile karşılaştık. Yaşadığımız yoğunluk kadınlarımızı memnun ediyor. Mahalledeki diğer kadın arkadaşlarımız da kooperatifimize ilgi gösteriyorlar. İlerde hedefimiz büyüterek daha fazla kadını istihdam etmek. Kendi kumaşlarımızı alarak ürünleri oluşturacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Ekonomi, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehirli Ev Hanımları Kooperatifiyle Kadın İstihdamını Artırıyor - Son Dakika

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