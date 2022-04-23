Eskişehirli motosiklet tutkunları 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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Eskişehirli motosiklet tutkunları 23 Nisan'ı kutladı

23.04.2022 14:17
Eskişehirli motosiklet tutkunları 23 Nisan'ı kutladı

Eskişehir'de motosiklet tutkunları bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Eskişehir'de motosiklet tutkunları bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yaklaşık 100 motosikletli konvoy eşliğinde kentte tur attı.

Türk bayraklarıyla donatılan motosikletler, Eskişehir'in tarihi Odunpazarı evlerinden başlayarak şehir merkezi içerisinde konvoy halinde tur attı. Vatandaşlar, motosikletlilerin geçişini ilgiyle takip etti. Bu etkinliği her 23 Nisan'da tekrarladıklarını ve hem bayramı kutlamak hem de motosikleti insanlara sevdirmek için konvoy yaptıklarını dile getiren motor sever İsmail Kumru, "Bu etkinliğin ana amacı Eskişehir'de milli bayramlara dikkat çekmek. Yüze yakın motorla birlikte Eskişehir'in tamamını kapsayan bir gezi yapacağız. Atatürk Bulvarı, Borsa, Çevre yolu gibi merkezi yerlerden geçeceğiz. Burada Eskişehirli birçok motosiklet grupları var. Herkes istediği şekilde gelip bize katılabiliyor. Burada kadınlar da var, ufak motorlarla babalarının yanında motora binen çocuklar da var. Genel olarak büyüklerin katıldığı bir etkinlik ancak çocuklar da dışardan ilgiyle seyrediyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

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Ulusal Egemenlik, Eskişehir, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehirli motosiklet tutkunları 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika


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