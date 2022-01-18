Eskişehirlilerin kar hasreti sona erdi - Son Dakika

Eskişehirlilerin kar hasreti sona erdi

ESKİŞEHİR Eskişehirlilerin uzun süredir devam eden kar hasreti bu sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte son buldu.

Eskişehir'de kışın ilk yoğun kar yağışı kentte güzel görüntülerin oluşmasına neden olurken, sabah kalktıklarında her yeri bembayaz gören vatandaş karın keyfini çıkardı. Çocukların ise parkta oynarken ki mutlulukları görenleri sevindirdi. Kar yağmasının çiftçi ve doğa için de yararlı olduğunu belirten Akın Can Arslan, "Kar çiftçi için, doğa için kuraklığa karşı olması gereken bir doğa olayı. Fakat tabi ki eski kışlar da maalesef Eskişehir'de yaşanmıyor, kar çok geç yağdı. Karın yağması güzel bir şey, kış kışlığını yapacak, yaz da yazlığını yapacak o yüzden karın yağması beni memnun etti. Sadece kar yağdı yollar kapandı diye düşünmemek lazım doğaya faydasını düşünmek lazım, tarıma faydasını düşünmek lazım, o yüzden karın gelmesi, yağması beni mutlu etti" dedi.

"Kazalara karşı tedbirli olmalıyız"

Havaların sertleşerek buz, don yapmasına karşı kazaların önlenmesi için tedbirli olmamız gerektiğini vurgulayan Ender Turan; "Uzun zamandır yağan kar yağışı, Eskişehir'imize ve Türkiye'mize hayırlı olur inşallah. Çünkü yağan karla çok fazla susuzluğumuzu giderecek şekilde hem tarıma hem göllerimize faydası olacak. Fakat yağışın arkasından hava sertleşerek buz, don yapması araba ve yaya kazalarına karşı kendimizi tedbirli olmaya itiyor." diye anlattı.

"Çocukların mutluluklarına şahit oluyoruz"

Çocuklarının kar yağdığında mutluluklarına şahit olup kendisinin de mutlu olduğunu söyleyen Süleyman Özçelik," Biliyorsunuz zamanımızda su ile ilgili çok sıkıntılarımız var. Kar yağması, her şey mevsiminde güzel. Tabi bu sene diyebilirim ki geçmiş yıllara göre gecikti de. Kar her anlamda güzel, olması gereken bir şey mevsim itibariyle. Çocuklar için de tabi eğlenceli oluyor kar. Kar yağdığı zaman onların mutluluklarına gerçekten şahit oluyoruz. Biz de mutlu oluyoruz işin açıkçası" diye belirtti.