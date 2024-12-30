İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti - Son Dakika
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İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti

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İngiliz basını, yakalandığı kanser nedeniyle yaşama şansı yüzde 50 olduğu açıklanan Suriye'nin devrik rejim lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın tedavi için dahi İngiltere'ye giremeyeceğini yazdı.

30.12.2024 13:32
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Suriye'nin devrik rejim lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, boşanmak istediği iddialarının ardından sağlık durumuyla gündemde... İngiliz basını, mayıs ayında teşhis konulan ve tedavi gören daha sonra yeniden lösemiye yakalanan ve yaşama şansı yüzde 50 olduğu açıklanan Esma Esad'ın İngiltere'ye giremeyeceğini yazdı.

Yüzde 50 yaşama şansı olan Esma Esad'a İngiltere'den büyük darbe

PASAPORT SÜRESİ DOLDU

İngiltere doğumlu çifte vatandaş Esma Esad'ın pasaportunun süresinin sona erdiğini yazan İngiliz basını, Esma Esad'ın pasaportunun geçerliliğini yitirmesinin ardından İngiliz yetkililerin sağlık durumu nedeniyle ülkeye geri dönmesine izin vermemesi sonucu Esad'ın İngiltere'de tıbbi tedavi göremeyeceğini kaydedildi.

Yüzde 50 yaşama şansı olan Esma Esad'a İngiltere'den büyük darbe

İLK TEŞHİS 2018 YILINDA KONULDU

Öte yandan, İngiltere Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan bir açıklamada ise 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esad'ın herhangi bir seyahat belgesinin de bulunmadığı açıklandı. Esma Esad'a 2018'de ise meme kanseri teşhisi konulmuş, Esad'ın kanseri Ağustos 2019'da yendiği açıklanmıştı.

İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad\'ı ölüme terk etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Derviş:
    niçin bu kadar gündem oluyor bu kadın kocası kadar bu da suçludur o kadar insan öldü bunların emrinde bir kişinin hasta olup acı çekmesi çok mu yani 48 6 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Çektirdiğini çekecek… 46 3 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    Sıradan birey oldu bunlar haber yapmayın artık şu müptezelleriı... 35 6 Yanıtla
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