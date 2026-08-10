Esnaf İsmail'in Emeklilik Hazırlığı - Son Dakika
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Esnaf İsmail'in Emeklilik Hazırlığı

Esnaf İsmail\'in Emeklilik Hazırlığı
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30 yıl bilgisayar tamirciliği yapan İsmail Demirkapı, emekliliğe hazırlanıyor ve devlete minnettar.

Eskişehir'de yaklaşık 30 yıl önce eşinin 5 bileziğini bozdurup da açtığı dükkanı emekliliğinin yaklaşması dolayısıyla kapatmaya hazırlanan bilgisayar tamircisi İsmail Demirkapı, "Devletimizin imkanları olmasa bu mesleği öğrenme şansımız hiç yoktu. Bütün samimiyetimle söylüyorum, devletimize minnet borçluyum" şeklinde konuştu

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren 48 yaşındaki İsmail Demirkapı, uzun yıllardır Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak üzerinde dükkan işletiyor. Yaklaşık 30 yıldır aralıksız olarak mesleğini severek sürdüren Demirkapı, önümüzdeki günlerde emekli olmaya hazırlanıyor. Demirkapı, her tarafını elleriyle dekore ettiği, ama yakın bir zaman içerisinde kapatmayı planladığı dükkanını ise, inşaat sektörüne yönelen oğluna bırakmayı düşünüyor.

"Devletimizin imkanları olmasa bu mesleği öğrenme şansımız hiç yoktu"

Çocukluğundan bu yana ticaretin içinde olduğunu söyleyen esnaf İsmail Demirkapı, "Devletin verdiği imkanlarla bir iş sahibi olduk. Sabiha Gökçen Lisesi'nin ilk mezunlarından birisiyim, 5 yıl okuduk. Bilgisayar Donanım Bölümü mezunuyum. Devletimizin imkanları olmasa bu mesleği öğrenme şansımız hiç yoktu. Bu sektöre ilk doğduğu zamanlarda girdik. Böyle bir eğitimi kendi imkanlarımızla mümkün değil alamazdık. Bütün samimiyetimle söylüyorum, devletimize minnet borçluyum" şeklinde konuştu

"Bilgisayar, donanım ağırlıklı faaliyet gösteriyorum"

Dükkanında neler yaptığını anlatan Demirkapı, "1996'dan beri bu sokaktayım. Sene 2001'de ise vergi mükellefi olduk. Geçmişte yine bu sokakta bulunan bir firmada çalışıyordum. Bilgisayar, donanım ağırlıklı faaliyet gösteriyorum. Bilgisayar tamir, bakım, network, aksesuarlar ve cihazların kurulumları ile ilgilendim" ifadelerini kullandı.

"Bırakmayı hedefliyorum çünkü emeklilik geldi"

Kendisinin bir oğlu olduğunu, ancak onun bilişim alanına değil, inşaat sektörüne yöneldiğinden bahseden Demirkapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir oğlum, bir kızım var. Herkes gibi biz de onlar için bir gelecek sağlamaya çalışıyoruz. Benim oğlum 12 yaşından beri teknolojinin içerisinde fakat bu işe yan sektör olarak devam edecek. Benim durduğum gibi işin başında aktif durmayı düşünmüyor, kendisi inşaat sektörüne girip oradan devam etmeyi hedefliyor. Ben şahsım olarak tabii ki bırakmayı hedefliyorum çünkü emeklilik geldi."

"Hanımın 5 bileziğini kendime sermaye yapmıştım"

Yıllardır ekmek teknesi olan dükkanının ilginç kuruluş hikayesine de değinen esnaf İsmail Demirkapı, "Hem eşim hem de ben esnaf çocuklarıyız. Annemize, babamıza sermaye anlamında yük olmadan kendi ayaklarımızın üstüne basalım istemiştik. Bu sebeple, hanımın 5 bileziği kendime sermaye yaparak, ellerimle tane tane bu iş yerini dizayn ettim. Böyle olması bize aşk ve şevk veriyor. Kendi emeklerinizin ziyan olmaması adına çok ciddi anlamda üzerine titriyorsunuz. Bu iş insanın evladı gibi oluyor. Her işin bir sonu var ve kesinlikle üzüntü duyuyorum. Bir insanın sevdiği eşinden, çocuklarından, dostundan, evinden ayrılıyormuş gibi ağırlık veriyor" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Bilgisayar, Teknoloji, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaf İsmail'in Emeklilik Hazırlığı - Son Dakika

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