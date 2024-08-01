Esnaf, Kaybolan Cüzdanı Belediyeye Teslim Etti

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Kütahya'nın Emet ilçesinde pazar yerinde içinde 5 bin TL cüzdanı bulan esnaf parayı Belediye Zabıta Amirliğine teslim ettiler.

Yarış Köyü'nde yaşayan Fatma Tunçel, Emet ilçesinde kurulan semt pazarına alışverişe geldi. Tunçel, burada pazar alışverişi yaparken içinde kimliği ve yaklaşık 5 bin TL para bulunan cüzdanını düşürdü. Esnaf, düşen cüzdanı bularak Emet Belediyesi Zabıta Amirliğine teslim ettiler. İçindeki kimlikten adresi tespit edilen Fatma Tunçel'e telefonla ulaşıldı ve cüzdanının bulunduğu bilgisi verildi. Daha sonra Zabıta Amirliği ekipleri Yarış Köyü'ne giderek Fatma Tunçel'e cüzdanını teslim ettiler. Fatma Tunçel, cüzdanını bulan esnaflara ve köye kadar getiren zabıta ekiplerine teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, parayı bularak getiren duyarlı esnaf ve teslim eden zabıta memurları ile belediye yetkililerine teşekkür etti. - KÜTAHYA