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Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

31.12.2021 16:00
Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve yönetim kurulu üyeleri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, "2021 Ahi Evran Yılı" etkinlikleri kapsamında verdikleri desteklerden ve düzenlenen etkinliklerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve yönetim kurulu üyeleri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, "2021 Ahi Evran Yılı" etkinlikleri kapsamında verdikleri desteklerden ve düzenlenen etkinliklerden dolayı teşekkür etti.

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan beraberindeki Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ve Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ettiler. Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ziyarette yaptığı konuşmada ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a, "2021 Ahi Evran Yılı" etkinleri kapsamında ERÜ'de düzenlenen etkinlikler ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da ziyarette yaptığı konuşmada Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Erciyes Üniversitesi olarak Ahi Evran'ın bıraktığı Ahilik kültürüne bağlı genç nesiller yetiştirmek için sadece bu yıl değil, her yıl düzenleyeceğimiz etkinlikler ile Ahilik kültürüne sahip çıkacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Alan tarafından Rektör Çalış'a plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

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Mustafa Çalış, Mustafa Alan, Kredi, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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