Esnaf her gün aynı soruyu duymaktan bıkınca çözümü ilginç bir şekilde buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Esnaf her gün aynı soruyu duymaktan bıkınca çözümü ilginç bir şekilde buldu

Esnaf her gün aynı soruyu duymaktan bıkınca çözümü ilginç bir şekilde buldu

13.05.2023 11:02

Eskişehir'deki işlek bir caddede büfe işleten esnaf, vatandaşların sıkça ulaşım kartı sormasından bunalınca çareyi işletmesinin camına astığı sitem dolu yazı ile aradı; ama çözüm olmadı. "Kimisi özellikle gülerek soruyor kimisi de yazıyı görmüyor" dedi.

Tepebaşı ilçesi Gölcük sokakta büfe işleten bir esnaf, şehir içi ulaşım kartı satmadığı halde vatandaşlar tarafından sıkça aynı soruyu alınca, dükkanının camına sitem içeren bir yazı astı. Gelen sorulardan kurtulacağı umuduyla astığı "ESKART yoktur, esbilet dolumu yoktur, dolum nerede yapılır bilmiyorum. Bilmiyorum dedim ya, yemin mi edeyim?" yazısıyla da çözüm bulamadığını belirten esnaf, "Hala gelip soruyorlar" dedi.

"KİMİSİ ÖZELLİKLE GÜLEREK SORUYOR"

Yazının yaklaşık 1 yıldır camda asılı olduğunu ve bu önlemin de bir çözüm olmadığını belirten esnaf, "Geçen seneden beri bu yazı asılı ama buna rağmen gelenler oluyor. Kimisi özellikle gülerek soruyor kimisi de yazıyı görmüyor. Dolum var mı? Nerede doldurulur sorusu devamlı soruluyor. Bilmediğimiz halde 'Neden bilmiyorsun?' diyenler bile var. 'Nasıl bilmezsin' diyerek, ters yapıp gidenler de var. Bence herkes saygı duymalı, bilmiyorsa yazıyı okuyup gitmeli ya da anlayıp ısrar etmemeli. Aslında yine de yardımcı oluyoruz, 'Şurada var' diyoruz ama galiba bize sinirlenip başka yöne gidiyor. Buradaki elemanlar bile söylemekten usanıyor artık" dedi.

Büfe camında şaşırtan yazı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Atacan Tuğtekin: hazır fırsat ayağına gelmiş satsana eskartı daha ne istiyorsun ki ? Cevap Yaz 56 2 Yayından Kaldır
500

Eskişehir, Tepebaşı, Nerede, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaf her gün aynı soruyu duymaktan bıkınca çözümü ilginç bir şekilde buldu - Son Dakika


Son Dakika
20:14 Bravo Orkun Kökçü! Milli futbolcumuzun takımı Feyenoord, Hollanda şampiyonu
20:00 Oy sayımı devam ederken Sinan Oğan'dan Kürtçe paylaşım
19:54 Son Dakika: Oy sayımı devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik paylaşım: Öndeyiz
19:45 Siirt'te PKK/KCK terör örgütü mensubu adına oy kullanan şahıs yakalandı
19:39 Son dakika! İmamoğlu: AA'nın verileri bizim için yok hükmündedir
19:31 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy kullandığı sandıktan kim çıktı? İşte sonuçlar
19:24 Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
19:22 Oy sayma işlemi devam ederken CHP'den ilk açıklama: Bize gelen verilere göre tablo son derece olumlu
19:06 Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de yüzde 80'e yakın oy çıktı
19:01 Milletvekili genel seçiminde son durum! İşte ittifakların oy oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2023 20:23:52. #1.12#
SON DAKİKA: Esnaf her gün aynı soruyu duymaktan bıkınca çözümü ilginç bir şekilde buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement