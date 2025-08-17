Esnaf, Sokak Kedilerini Besliyor

Eskişehir'de bir esnaf çatısına düzenli olarak gelen sokak kedilerine her gün merdiven kurup çatıya tırmanarak bakıyor.

Eskişehir'de bir esnaf dükkanını açtıktan sonra çatısındaki sokak kedilerini besliyor. İstiklal Mahallesi Banka Sokakta bulunan esnaf, her gün kurduğu merdivenle çatıya tırmanırken buradaki kedilerin karnını doyuruyor. Esnafın bu hareketini gören vatandaşlar, onu takdir ediyor. - ESKİŞEHİR