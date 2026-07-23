Esnaf Talepleri TBMM\'ye Taşıldı

AYESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Künkcü, Ankara'da gerçekleştirilen temaslarda Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi, POS komisyonlarının azaltılması ve esnafın çözüm bekleyen diğer taleplerini TBMM gündemine taşıdı.

AYESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Künkcü, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in öncülüğünde Ankara'da yürütülen temaslarda aktif rol aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaret edildiği görüşmelerde, Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesinden POS komisyonlarına kadar esnaf ve sanatkarların öncelikli talepleri en üst düzeyde gündeme taşındı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Künkcü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in öncülüğünde Ankara'da gerçekleştirilen kritik temaslarda yer aldı. TESK yönetimine seçilmesinin ardından Ankara'daki çalışmalarını yoğunlaştıran Künkcü, esnaf ve sanatkarların çözüm bekleyen sorunlarının en üst düzeyde dile getirilmesi için önemli görüşmelere katıldı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığındaki birlik ve federasyon başkanları ile genel başkan vekillerinden oluşan heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşmede, Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının 7 bin 200'e indirilmesi, bankaların POS komisyon oranlarının düşürülmesi, yapılandırmalardaki faiz oranlarının yeniden düzenlenmesi, illerde düzenlenen festivallere ilişkin yeni düzenlemeler ve perakende sektörünü ilgilendiren yasal düzenlemeler başta olmak üzere esnafın öncelikli talepleri kapsamlı şekilde ele alındı. Künkcü, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü için Ankara nezdindeki girişimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Esnafımızın sesi olmaya, sorunlarını her platformda dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Ankara programı kapsamında ikinci önemli buluşma ise TESK Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in ev sahipliğinde düzenlenen programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Ankara Milletvekilleri Kurtcan Çelebi ve Murat Alparslan ile birlikte TESK Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Genel Başkan Vekilleri Halil İbrahim Balcı ve Ali Can Ebedinoğlu'nun yanı sıra TESK Yönetim Kurulu üyeleri, birlik başkanları, federasyon başkanları ve denetim kurulu üyelerinden oluşan geniş katılımlı heyet hazır bulundu. Heyette Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Künkcü de yer aldı. Gerçekleştirilen görüşmede, esnaf ve sanatkarların çözüm bekleyen talepleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a aktarıldı.