Tanoğlu, İliç\'te esnafı ziyaret etti, iftarda buluştu

17.03.2026 23:25  Güncelleme: 23:26
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, İliç'te esnaf ziyaretlerinde bulunarak, yatırım potansiyeli ve esnafın ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler yaptı. İftar programında ise esnafın bölge ekonomisindeki rolüne vurgu yapıldı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, meclis üyeleriyle birlikte İliç'te esnaf ziyaretlerinde bulundu, iftar programında ilçe esnafıyla bir araya geldi.

İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden heyet, esnafın talep, öneri ve beklentilerini yerinde dinledi.

Program kapsamında İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi'yi de ziyaret eden Tanoğlu ve beraberindeki heyet, ilçe ekonomisinin mevcut durumu, yatırım potansiyeli ve esnafın ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşılaştığı sorunlar, piyasa koşulları ve gelecek beklentileri ele alınırken, esnaftan alınan geri bildirimlerin çözüm süreçlerinde yol gösterici olacağı belirtildi.

Programın ardından düzenlenen iftar organizasyonunda esnafla bir araya gelen Tanoğlu, burada yaptığı konuşmada esnafın bölge ekonomisindeki önemine dikkati çekti.

Tanoğlu, "Esnafımız Erzincan ekonomisinin bel kemiğidir. Onların güçlü olması şehrimizin ekonomik olarak güçlü olması demektir." ifadelerini kullandı.

İftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, yerel ekonominin güçlendirilmesi için iş birliğinin önemine değinildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erzincan, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
