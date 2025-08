Esnaf Ziyaretlerine Devam Eden AYESOB Başkanı Künkcü, Germencik\'te Moral Buldu

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnaf odalarına yönelik saha ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Künkcü'nün son durağı Germencik oldu. Gün boyu süren programda oda başkanlarından çarşı esnafına, kooperatif yöneticilerinden belediye başkanına kadar çok sayıda isimle görüşen Başkan Künkcü, ilçede adeta gönülleri fethetti.

Gittiği her yerde sıcak ilgi ve samimiyetle karşılanan Başkan Künkcü, esnafın içten teveccühüyle moral buldu. Sahada olmanın, doğrudan iletişim kurmanın önemine değinen Künkcü, "Biz bu büyük esnaf ailesinin bir parçasıyız. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" mesajı verdi. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat'ı makamında ziyaret eden Başkan Künkcü, ardından Balat ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çarşı esnafını gezdi. AYESOB Genel Sekreteri Banu Taşçı'nın da eşlik ettiği ziyaretlerde tek tek dükkanlara girerek esnafa hayırlı işler dileyen Künkcü, talep ve sorunları birinci ağızdan dinleyerek not aldı.

Germencik'teki temaslarına hız kesmeden devam eden Başkan Künkcü, sırasıyla Germencik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hayrettin Türemen, Ortaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Birol Şimşek, Ortaklar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Eşref Adalı, Ortaklar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Veli Mınık ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Özsoy ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde esnafın finansmana erişimi, sektörel sorunlar ve ortak projeler masaya yatırıldı.

Programın son durağı ise Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci oldu. Zencirci ile yapılan görüşmede, belediye ile esnaf teşkilatları arasındaki iş birliğinin artırılması, ortak sosyal projeler geliştirilmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı. Zencirci, "Esnafın olduğu yerde hayat var. Her zaman desteğe hazırız" dedi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Künkcü, "Bizim görevimiz sadece masa başında karar almak değil, esnafımızın derdini yerinde dinlemek ve çözüm üretmektir. Germencik'te gördüğümüz ilgi ve samimiyet bizlere güç verdi. Tüm oda başkanlarımıza ve kıymetli esnaflarımıza gönülden teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı. - AYDIN