Esnaf Zor Günler Geçiriyor

16.05.2026 11:01
Elazığ'da 1100 esnaf son 4 yılda işini bırakmak zorunda kaldı. Vergi ve prim yükleri arttı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkanı Cebrail Top, küçük esnafın vergi ve ceza yükü nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Esnafın Bağ-Kur primlerini ödeyemez hale geldiğini belirten Top, son dört yılda 1100 esnafın işini bırakmak zorunda kaldığını vurguladı.





Ticaret yaparak zarar ettiklerini kaydeden Başkan Top, banka komisyonlarının, kiraların, Bağ-Kur ödemelerinin esnaf üzerinde ağır bir yüke neden olduğunu vurguladı. Elazığ depreminin ardından yüzlerce iş yerinin teslim edilmediğini iddia eden Top, şunları söyledi:
"İlimizde yaşanan depremden sonra 700-800 civarında hak sahibi olup da iş yeri teslim edilmeyen dükkanlar var. Bu sebepten dolayı da özellikle kiralar yüzde 300-500 artışlarda. Sorunlar çığ gibi büyüyor. Devletin çok büyük bir baskısı var. Denetimlerde özellikle Tarım İl Müdürlüğü bir taraftan, İl Sağlığı bir taraftan, Maliyesi bir taraftan, emniyeti bir taraftan o kadar baskı var ki esnafımız böyle bir dönem geçirmedi. Bu anlamda bizim çalışmalarımız oluyor, yetkililerle görüşüyoruz ama umutlu değiliz. Bu konuda devletimizin esnafın üzerinden elini çekmesini istiyoruz. Bugüne kadar esnafımız devletimizin yanında yer aldı. Her zaman devlete destek oldu. Biz sadece diyoruz ki en azından bir yıl ödemesiz, faizsiz krediler verilsin esnafa.
"ESNAF BU PRİMİ YATIRAMAZ, ZATEN ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"




BAĞ-KUR primleri ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri mitinginde 7 bin 200 sözünü verdi. Bizler SSK ile Bağ-Kur'u eşleştirip 7 bin 200 sözünü almıştık.Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen bir adım atılmadı. Aldığımız bilgilere göre çıkacak. Fakat bunun da süresi geçti. 3 sene 4 senede geçti. Artık o insanlar da primlerini ödediler zaten. Mevcut sisteme baktığımız zaman da primler 8-10 bin lira. Esnafın yüzde 90'ı Bağ-kur primini yatıramıyor.  Yatıramaz da. Şimdi bir yapılandırma geldi biliyorsunuz Meclis gündeminde. 72 aya kadar taksitlendiriliyor. Siz taksitlendirin ya da taksitlendirmeyin. Bunun bir çözümü olmaz şu anda. Çünkü faizli taksitlendiriyor. Esnafın 10 bin liralık borcu varsa prim borcu 20 bin olmuş. 20 bin lirayı taksitlendiriyor. Bu konuda bu fayda sağlamaz. Esnaf bu primi yatıramaz, zaten zor bir süreçten geçiyor.
"ÜRÜN SATARAK ZARAR EDİYORUZ"
Özellikle gıda sektöründe esnaf zorda. Bu döneme baktığım zaman 1100 tane esnafım dükkanını kapatmış. Bu çok büyük bir rakam. 4 yılda 1100 esnaf iş bırakmış. Maalesef ki görünen kadarıyla tahminim 300-500 kadar bakkal, şarküteri ve tekel esnafı yıl sonuna kadar kapatmayı göze almış. Devletimize yük olmak istemiyoruz. Ancak üzerimizden bu yükü kaldırın istiyoruz. Yüzde 3,5 bakkal komisyonları var. Tekel ürünlerimizde  yüzde 3-5 arası komisyonlar var. Bir ürün satarak zarar ediyoruz. Böyle bir mantık ve ticaret yok. Bakkallarla alakalı hükümetimiz burada fedakarlık yapabilir. Tekel ürünleri de yüzde 80-90 ÖTV var. Sadece yüzde 5 indirim yapsa, yüzde 5 esnaf üzerindeki yükü kaldırmış olsa esnaf yine de rahat eder."
Kaynak: ANKA

