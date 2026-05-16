Esnaf Zor Günler Geçiriyor

Haber: Serra TAYLAN
(ELAZIĞ) - Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkanı Cebrail Top, küçük esnafın vergi ve ceza yükü nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Esnafın Bağ-Kur primlerini ödeyemez hale geldiğini belirten Top, son dört yılda 1100 esnafın işini bırakmak zorunda kaldığını vurguladı.
BAĞ-KUR primleri ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri mitinginde 7 bin 200 sözünü verdi. Bizler SSK ile Bağ-Kur'u eşleştirip 7 bin 200 sözünü almıştık.Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen bir adım atılmadı. Aldığımız bilgilere göre çıkacak. Fakat bunun da süresi geçti. 3 sene 4 senede geçti. Artık o insanlar da primlerini ödediler zaten. Mevcut sisteme baktığımız zaman da primler 8-10 bin lira. Esnafın yüzde 90'ı Bağ-kur primini yatıramıyor. Yatıramaz da. Şimdi bir yapılandırma geldi biliyorsunuz Meclis gündeminde. 72 aya kadar taksitlendiriliyor. Siz taksitlendirin ya da taksitlendirmeyin. Bunun bir çözümü olmaz şu anda. Çünkü faizli taksitlendiriyor. Esnafın 10 bin liralık borcu varsa prim borcu 20 bin olmuş. 20 bin lirayı taksitlendiriyor. Bu konuda bu fayda sağlamaz. Esnaf bu primi yatıramaz, zaten zor bir süreçten geçiyor."ÜRÜN SATARAK ZARAR EDİYORUZ"
Özellikle gıda sektöründe esnaf zorda. Bu döneme baktığım zaman 1100 tane esnafım dükkanını kapatmış. Bu çok büyük bir rakam. 4 yılda 1100 esnaf iş bırakmış. Maalesef ki görünen kadarıyla tahminim 300-500 kadar bakkal, şarküteri ve tekel esnafı yıl sonuna kadar kapatmayı göze almış. Devletimize yük olmak istemiyoruz. Ancak üzerimizden bu yükü kaldırın istiyoruz. Yüzde 3,5 bakkal komisyonları var. Tekel ürünlerimizde yüzde 3-5 arası komisyonlar var. Bir ürün satarak zarar ediyoruz. Böyle bir mantık ve ticaret yok. Bakkallarla alakalı hükümetimiz burada fedakarlık yapabilir. Tekel ürünleri de yüzde 80-90 ÖTV var. Sadece yüzde 5 indirim yapsa, yüzde 5 esnaf üzerindeki yükü kaldırmış olsa esnaf yine de rahat eder."
