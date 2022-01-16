Esnafın öneri ve taleplerine kulak verdi - Son Dakika

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez esnafı ziyaret ederek, öneri ve taleplere kulak verdi.

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, esnaf ve vatandaş ile buluşmalarını sürdürüyor. Her fırsatta ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Başkan Kepez, bu kez kapalı pazar yerine giderek belediyeye ait 2022 yılı takvimi dağıttı. Rüzgar nedeniyle zorluk yaşayan esnafa branda sözü veren Başkan Kepez, hayırlı kazançlar diledi. - BİLECİK