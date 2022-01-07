Esnaflar yarın sandık başına gidiyor - Son Dakika

İki adayında yarıştığı Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde esnaflar 8 Ocak'ta sandık başına gidiyor.

Mevcut Başkan Nurettin Tümen ile başkan adayı Ali Rıza Gökçekli'nin aday olduğu seçimlerde kentte odaya kayıtlı bin 500 esnaf 8 Ocak Cumartesi günü belediye nikah salonunda sandığa gidecek.

Başkan adayı Ali Rıza Gökçekli, 3.5 aydır sahada ekibi ile birlikte gezdiklerini şimdi ise konuşma sırasının esnaflarda olduğunu söyleyerek, tüm üyeleri oy kullanmaya davet etti.

Gökçekli, hizmet etmek için bu yola çıktıklarını anlatarak, " Bundan önceki seçimlerde mevcut başkanımız bizi yönetime yazmıştı ve 4 yıl yönetimde bulunduk. Bu süreçte yönetimde olmakla başkan olmanın arasında farklar gördük. Başkanlığa aday olarak hizmetimiz farklı olsun dedik. Hizmet etmek için başkanlığa aday olduk ve kadromuzu ona göre oluşturduk. Üyelerimiz yarın bizi tercih ettikleri zaman bizde genç ve dinamik kadromuzla hizmetlerimizi yapacağız" dedi.

Bu seçimleri farklı bir şekilde giriş yaptıklarını ve ekibimizle yola çıkarken Karabük'te tüm esnafları gezdikleri de ifade eden Gökçekli, " Oda ayırımı yapmadan geniş kapsamlı saha çalışmamızda esnaflarımızı dinledik, notlarımızı aldık. Karabük'ün bir ucundan bir ucuna gezerek esnaflarımızın fikirlerini oylarından daha kıymetli olduğunu ifade ederek, desteklerini istedik. Çalışmalarımızda bilmediğimiz birçok sorunlar olduğunu gördük. Örneği benim mahallemde 5 çay ocağı varsa üçü karma odada ikisi bakkallar odasında. Karma oda ile bakkallar odasının üyeleri neredeyse birbirine benzer ve karışık. Karma odaya üye olduğunu sanan esnafımız bakkallar odasına kayıtlı olduğunu bilmiyor. Biz hizmet yapmak için bu yola çıktık. İnşallah üye karmaşıklığını da çözeceğiz. Herkes üyesinin çok olmasını ister ancak hizmet edemedikten sonra üye çokluğu da bir şeye yaramıyor. Biz bir ekip olarak yola çıktık ve 100 günü aşkın sahada gezdik. Birçok arkadaşımız işini gücünü bırakarak, özveri ile çalışması bizim gücümüze güç kattı. Şimdi söz artık esnafımızda. Değişim şart diyerek çıktığımız bu yolda bize güvenen destek veren esnaflarımızın hayır duaları ile birlikte onların oylarına talibiz. Seçim süreci boyunca iki taraf olarak düzeyli ve birbirimizi kırmadan sona geldik. 8 Ocak Cumartesi günü de aynı şekilde tamamlayacağız. Sonuçta kim kazanırsa kazansın birbirimizin çayını içip kucaklaşacağız." ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde birçok esnafın kısıtlamalarından dolayı sıkıntı yaşadığını da anlatan Ali Rıza Gökçekli, şunları söyledi:

"Herkesin olduğu gibi benimde yapılandırmama ve borçlarım var. Esnafın halinden anlayan biriyim, çünkü aynı zorluğu bende yaşıyorum. Birçok esnafımızın bize ziyaretlerimizde serzenişte bulundu. Esnaflarımızın bilmediği yada bir çoğunun unuttuğu şey ilimizde iki tane esnaf kefalet kredi kooperatifi var. Esnaflarımız kredi almakta zorluklar yaşıyor. Bu konuda Atilla Aygün başkanımız bu işi zorlaştırmaktansa kolaylaştırılması noktasında bize sözü var. İnşallah başkan olursak, iki kooperatif arasında rekabet oluşturacağız. Sonuçta biz zorlaştıran değil kolaylaştıran taraf olacağız. Genç bir kadroyuz ama hepsi birbirinden değerli ve işlerinin ehli. Tecrübede sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz çünkü odada eksiklik görmeseydik biz bu yola zaten çıkmazdık. Biz bunları gördüğümüzden bu işe soyunduk. Her tecrübe de tam olacak değil, oralarda da eksiklikler oluyor. Sonuçta kararı verecek olan esnaflarımız. Biz büyüklerimizden gördüğümüz her oyun bir vebali var. Vebali olan bir seçime gidiyoruz. 3.5 aydır bir emek verdik ve odaya sahip çıkılmasını istedik. Atladığımız hata yaptığımız bir şey varsa da şimdiden özür diliyorum, biz dua ve destek isteyerek gönül Almaya çalıştık. Gönül aldığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra gelecek seçimlerden odaların seçimlerinin de renkli geçeceğini düşünüyoruz. Herkese rica ediyoruz ve gelip oylarını kullanmalarını istiyoruz. Oda esnafımızın odası ve sahip çıkmalarını bekliyoruz. Tercih ve gönül işi, sandık kapalı ve biz hepsine razıyız. Bu seçimde binin üzerinde üyemizin sandığa geleceğini düşünüyoruz." - KARABÜK