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Esnaflardan Başkan Soykan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Esnaflardan Başkan Soykan'a teşekkür ziyareti

05.01.2022 11:29
Esnaflardan Başkan Soykan'a teşekkür ziyareti

Akyazılı esnaflar 'Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi' için Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı ziyaret ederek çalışmalar için teşekkür ettiler.

Akyazılı esnaflar 'Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi' için Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı ziyaret ederek çalışmalar için teşekkür ettiler.

Akyazı Belediyesi tarafından Ömercikler Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi' esnafların ve vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Akyazılı esnaflar Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar için teşekkür etti ve çiçek verdi. Esnafları belediye meclis salonunda ağırlayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, ziyaretlerinden dolayı esnaflara teşekkür etti.

Akyazı'ya hizmet için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Bilal Soykan, "Göreve geldiğimiz zaman Akyazı'ya yakışır bir şehir merkezi yapacağımızın sözünü vermiştik. Çok şükür sözümüzü tuttuk ve ilçemize yakışır bir görüntü ortaya çıktı. Çalışmalar süresince bizlere destek olan ve sabır gösteren siz değerlerli esnaflarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İlçenizi hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

Başkan Bilal Soykan, konuşmasının ardından esnaflara Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Akyazı Spor Kompleksi Projeleri hakkında video destekli bir bilgilendirme gerçekleştirdi. - SAKARYA

Esnaflardan Başkan Soykan'a teşekkür ziyareti
Esnaflardan Başkan Soykan'a teşekkür ziyareti
Esnaflardan Başkan Soykan'a teşekkür ziyareti
Esnaflardan Başkan Soykan'a teşekkür ziyareti

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Bilal Soykan, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Esnaflardan Başkan Soykan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
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