ESO Başkanı Kesikbaş: "19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\'mız kutlu olsun"

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını nedeniyle bir mesaj yayımlayadı.

Başkan Kesikbaş, yayımlamış olduğu mesajında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının bir 19 Mayıs günü başlattıkları mücadele ve bağımsızlık hareketi, bugünün Türkiye'sinin temellerini oluşturmaktadır. Kurtuluşun, kuruluşun ve aydınlık bir geleceğe olan inancın başlangıç noktası olan 19 Mayıs, bir ulusun bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin bütün dünyaya ilanıdır. Vatanımız bu inanç ve azimle temelleri üzerinde kurulmuştur. Sonrasında ise 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize bayram olarak armağan edilmiştir. Çünkü o, ekonomik kalkınmamızın önemli unsurları olan gençlerimiz milletimizin en büyük teminatı ve geleceği olduğunu çok iyi biliyordu. Bu düşüncelerle başta geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz ile tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR