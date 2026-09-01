ESO Yönetim Kurulu, Çevre İl Müdürü Yalçın'a Ziyarette Bulundu: Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Ele Alındı
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede, sanayinin yeşil dönüşüm süreçleri, sürdürülebilir üretim modelleri ve çevre mevzuatına uyum konularında atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Fatih Düş ve Sinan Özeçoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Güven Erdoğan, Ahmet Özdemirel, Hakan Korkmaz ve Murat Sürel'in katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, şehrimizin sanayi ve çevre politikaları ele alındı. Görüşmede, sanayinin yeşil dönüşüm süreçleri, sürdürülebilir üretim modelleri ve çevre mevzuatına uyum konularında atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.
Kaynak: İHA
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