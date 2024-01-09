ESOGÜ, 2023 yılında birçok bilimsel projeyle destekleniyor

Bünyesindeki öğretim elemanlarının yürüttüğü araştırmaların bilimsel ve teknolojik etkileri gittikçe artan, gelişmiş bilimsel altyapısı ile öncü çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), 2023 yılında üretilen çok sayıda bilimsel proje gerek yurt içi gerekse yurt dışından önemli destekler alarak hayata geçirildi.

ESOGÜ'de 2023 yılında TÜBİTAK desteği alan proje sayısı 81 olurken, 12 proje TÜSEB ve 1 proje BEBKA desteği aldı. 2023 yılında TÜSEB desteği alan proje sayısında büyük artış görülürken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Sağlıkta Dijital Teknolojiler' öncelikli alan misyonu verilen ESOGÜ'de bu alanda desteklenen projeler de dikkat çekti. 2023 yılında 7 ESOGÜ projesi ise toplam 317 bin 398 Euro bütçe ile AB projeleri çerçevesinde desteklenmeye değer bulundu. - ESKİŞEHİR