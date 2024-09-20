ESOGÜ\'de Geleneksel Pilav Günü Etkinliği

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 'Pilav Günü' etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen geleneksel etkinlik, ESOGÜ Cumhuriyet Parkı havuz başında gerçekleşti. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve diğer yöneticilerin katılımları ile gerçekleştirilen organizasyon, kurum çalışanları arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesini amaçladı. Pilav gününe personelin yanı sıra katılan hastalar, hasta yakınları ve öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR