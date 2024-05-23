ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 'Güvenli Annelik Uygulamaları' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 'Güvenli Annelik Uygulamaları' konulu konferans düzenlendi

ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi\'nde \'Güvenli Annelik Uygulamaları\' konulu konferans düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen 'Güvenli Annelik Uygulamaları' konulu konferans, ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta, saygılı annelik bakımı ve doğumda güvenli annelik uygulamaları konuları ele alındı. Etkinliğe ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesi Dekanı ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü de katıldı.

23.05.2024 14:53
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen 'Güvenli Annelik Uygulamaları' konulu konferans, ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferans Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. F. Deniz Sayıner ile Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin açılış konuşmaları ile başladı. Konferansın ilk konuşmacısı Doç. Dr. İlknur Münevver Gönenç, 'Saygılı Annelik Bakımı' başlıklı konuşmasında saygılı annelik bakımının bir tercih değil hak olduğunu, bunun birim ve yönetici bazında ele alınarak sağlanabileceğini ifade etti. Ebelerin burada kilit rol oynadığına vurgu yapan Doç. Dr. Gönenç, dünyadan ve Türkiye'den güncel çalışma örnekleri de vererek konunun önemine değindi. İkinci konuşmacı Doç. Dr. Yasemin Erkal Aksoy ise, 'Doğumda Güvenli Annelik Uygulamaları' başlıklı sunumunda literatür örnekleri ve rehberler ışığında doğumda güvenli annelik uygulamalarının nasıl yürütülmesi gerektiğini anlattı. Program soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgesi ve plaket takdimi ile sona erdi.

Etkinliğe ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Deniz Sayıner, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 'Güvenli Annelik Uygulamaları' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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