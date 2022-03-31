ESOGÜ'den yeni podcast serisi: "Bana Aferin De!" - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Bana Aferin De!" başlıklı podcast serisi yayınlanmaya başladı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan'ın hazırlayıp seslendirdiği program, günlük yaşamdaki örnekler üzerinden davranışların nasıl şekillendiğini açıklamaya çalışıyor. Davranış Analizi Geliştirme Derneği'nin uygulamalı davranış analizini (UDA) yaygınlaştırmak ve toplumu bilgilendirmek için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde desteklenen podcast serisi, bu kategoride fon desteği alan ilk Türk projesi alma özelliği taşıyor. İlk bölümü "Davranış 101: Uygulamalı Davranış Analizine Giriş" başlığında yayınlanan program UDA'nın ilkelerine, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine odaklanıyor.

Programın bir sene boyunca iki haftada bir perşembe günleri ESOGÜ'nün resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanması planlanıyor. - ESKİŞEHİR