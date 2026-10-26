ESOGÜ Hastanesi, Hasta Hakları Günü'nde hastalara haklarını broşürle anlattı - Son Dakika
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ESOGÜ Hastanesi, Hasta Hakları Günü'nde hastalara haklarını broşürle anlattı

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ESOGÜ Hastanesi, Hasta Hakları Günü\'nde hastalara haklarını broşürle anlattı
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ESOGÜ Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla poliklinik girişinde stant kuruldu. Stantta hastalara bilgi verilip broşür dağıtıldı, çikolata ve meyve suyu ikram edildi; Hasta Hakları Sorumlusu Esin Gökalp, amaçlarının sorunları yerinde çözmek olduğunu söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Hastane Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından 26 Ekim "Hasta Hakları Günü" dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında hastane poliklinikler girişinde kurulan stantta hastalara hasta hakları konusunda bilgilendirme yapıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kavak, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı, Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Sorumlusu Esin Gökalp'in de katıldığı etkinlikte, bilgilendirici broşürler dağıtılırken çikolata ve meyve suyu ikram edildi. Standı ziyaret eden hastalar bilgilendirme etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Hasta Hakları Sorumlusu Esin Gökalp yaptığı açıklamada birimin amacının sorunların yerinde çözülmesi olduğunu belirterek iletişimin önemine vurgu yaptı. Hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında birime başvurabileceklerini belirten Gökalp, bununla birlikte hastalar ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymalarının gerektiğini ve hasta haklarının yanında sorumluluklarının da bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
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