ESOGÜ Hukuk Fakültesi 2026-2027 akademik yılını ikinci mezunlarının gururuyla açtı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi'nde 2026-2027 Akademik Yılı, fakülte konferans salonunda gerçekleştirilen ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un da katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan ESOGÜ Rektörü ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ESOGÜ Hukuk Fakültesi ailesine bu yıl katılan öğrencileri kutlarken, öğrenimlerine devam eden öğrencilere ve fakülte akademisyenlerine üretken, huzurlu ve başarılarla dolu bir akademik yıl diledi. ESOGÜ Hukuk Fakültesi'nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek çıktığı yolda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ikinci mezunlarını vermenin gururunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ilk mezunların hukuk mesleklerine giriş sınavlarında elde ettiği başarıların fakültenin eğitim kalitesinin ve doğru yolda olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. İkinci dönem mezunlarının ise dün itibariyle sınava girdiğini belirten Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, onların da kendilerini gururlandıracaklarına ve sınavdan alınlarının akıyla çıkacaklarına inançlarının tam olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Emine Gümüşsoy Hukuk Fakültesi mezunlarını bu seviyeye getiren tüm fakülte öğretim üyelerine şükranlarını sunarken ESOGÜ'nün; mezunuyla, aktif öğrencisiyle, akademik ve idari personeliyle büyük ve güçlü bir aile olduğunu söyledi. Hukuk Fakültesi öğrencilerine seslenerek hukuk eğitiminin yalnızca kanun maddelerini ezberlemek ya da teorik bilgileri öğrenmekle sınırlı olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, hukukun ömür boyu sürecek bir adalet, hakkaniyet ve hak arayışı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy öğrencilere, çok çalışarak mezun olmaya hak kazanacakları o gurur gününde sadece bir diploma almayacaklarını, aynı zamanda adaletin tecellisine katkı sunacak; ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet edecek çok onurlu bir mesleğin temsilcileri olacaklarını söyledi. Hukuk Fakültesi öğretim üyelerine de seslenen Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, onların öğrencilerine yalnızca hukukun evrensel ilkelerini öğretmekle kalmayacağını aynı zamanda; eleştirel düşünmeyi, hakkaniyetli muhakeme yapmayı ve vicdanının sesini dinlemeyi de aşılayacaklarını belirterek, geleceğin adalet neferlerini en donanımlı şekilde hazırlayacaklarına olan inançlarının tam olduğunu kaydetti. Hukukçu kimliğinin doğruluğun, dürüstlüğün, etik değerlerin ve hukukun üstünlüğünün en somut simgesi olduğunu belirten Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ESOGÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mesleki ve insani değerlerine her koşulda sahip çıkacağına ve adalet terazisini ne pahasına olursa olsun her zaman doğru tutacağına yürekten inandığını dile getirdi. Prof. Dr. Emine Gümüşsoy yeni akademik yılın öğrencilere, öğretim üyelerine, ESOGÜ'ye ve ülkemize hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Emine Gümüşsoy konuşmasını ESOGÜ Hukuk Fakültesi akademik yıl açılış derslerini verecek olan Prof. Dr. Ender Ethem Atay ve Prof. Dr. Bahar Öcal Apaydın'a teşekkür ederek tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından program Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay'ın verdiği "Hukuk Devletinin Dünü, Bugünü ve Yarını" ve ESOGÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahar Öcal Apaydın'ın verdiği "Çevre Hakkından Doğanın Hakları ve Kişiliği Kavramlarına Doğru: Hukukta Bir Paradigma Değişimi" başlıklı akademik yıl açılış dersleri ile tamamlandı.