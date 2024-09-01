ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika
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Yerel

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir\'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümüne özel bir mesaj yayımlayarak, Eskişehir'in kahramanlıklar ortaya koyarak düşman işgalinden gururla kurtulduğunu belirtti. Çolak, Atatürk'ün önderlik ettiği kurtuluş mücadelesine inanç ve kararlılıkla destek veren Eskişehir halkını kutladı.

01.09.2024 12:33
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümüne özel bir mesaj yayımlayarak, " Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği kurtuluş mücadelemize inanç ve kararlılıkla destek vermiş olan Eskişehir, nice kahramanlıklar ortaya koymuş ve neticede düşman işgalinden gururla kurtulmuştur" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümüyle ilgili bir mesaj yayımladı. Rektör Çolak, paylaşmış olduğu mesajında, "Milli mücadele esnasında vatanımızın savunulmasında şanlı bir direniş gösteren Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği kurtuluş mücadelemize inanç ve kararlılıkla destek vermiş olan Eskişehir, nice kahramanlıklar ortaya koymuş ve neticede düşman işgalinden gururla kurtulmuştur. Eskişehir halkının bu onurlu ve gururlu gününü kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanlarını savunurken canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika

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