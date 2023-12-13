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ESOGÜ ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Kızılay Butik açıldı - Son Dakika
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ESOGÜ ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Kızılay Butik açıldı

ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek amacıyla kurulan Kızılay Butik, törenle hizmete açıldı. Proje kapsamında ESOGÜ öğrencilerine yazlık ve kışlık giyim malzemeleri sağlanacak.

ESOGÜ ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Kızılay Butik açıldı
13.12.2023 - 15:14,  Güncelleme: 15:18
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Türk Kızılayı Eskişehir İl Merkezi ortaklığı ile ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek amacıyla kurulan Kızılay Butik, gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

Törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve üniversite yönetimi ile Eskişehir Kızılay İl Merkezi Başkanı Egemen Temizsoy ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yurt genelinde üniversite, hastane ve bunun gibi alanlarda ihtiyaç sahiplerine giyim desteği sağlamak amacıyla geliştirilen Kızılay Butik projesi çerçevesinde faaliyete başlayan 'Sevgi Butik' şubesi ESOGÜ'de açıldı. Bu şube aracılığıyla ihtiyaç sahibi ESOGÜ öğrencilerine yazlık ve kışlık çeşitli giyim malzemelerine erişim imkanı sunulacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ESOGÜ ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Kızılay Butik açıldı - Son Dakika
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