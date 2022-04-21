Espor için Kayseri'de toplandılar - Son Dakika
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Espor için Kayseri'de toplandılar

21.04.2022 12:05
Espor için Kayseri'de toplandılar

30-31 Mart tarihlerinde, Türkiye'nin 16 farklı ilinden gelen Kalkınma Ajansı uzmanlarının katılımı ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde tecrübe paylaşımı toplantısı düzenlendi.

30-31 Mart tarihlerinde, Türkiye'nin 16 farklı ilinden gelen Kalkınma Ajansı uzmanlarının katılımı ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde tecrübe paylaşımı toplantısı düzenlendi.

Etkinlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ORAN tarafından hayata geçirilen Kayseri Espor Akademi örneği üzerinde değerlendirmeler yapılarak diğer illerde yapılması planlanan Espor projeleri için yol haritası belirlendi. Toplantıda Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Nuri Çakır'da akademi ilgili bilgilendirmeler yaptı. Kayseri Espor Akademi, İzmir'den sonra ülkemizde benzer bir proje ile faaliyete geçen ikinci proje olma özelliği taşıyor. Proje çerçevesinde profesyonel esporcular yetiştirilerek espor ekosistemi içerisinde çeşitli alanlarda istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

Toplantı katılımcılarının iki günlük ziyaretinde Kayseri'nin diğer örnek projeleri de ziyaret edildi. Bu çerçevede Kayseri Model Fabrika ve Erciyes Turizm Merkezi örnekleri hakkında detaylı bilgiler verildi. - KAYSERİ

Espor için Kayseri'de toplandılar
Espor için Kayseri'de toplandılar
Espor için Kayseri'de toplandılar

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Kayseri, 31 Mart, Türkiye, Espor, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Espor için Kayseri'de toplandılar - Son Dakika


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