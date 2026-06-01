Esra Işık'ın Davasında Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kaldırıldı

01.06.2026 16:01
Akbelen Ormanı'ndaki protesto sonrası tutuklanan Esra Işık, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasıyla tahliye edildi.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parselin acele kamulaştırılmasına ilişkin bilirkişi keşfi sırasında yapılan protesto sonrasında tutuklanan ve 42 gün sonra tahliye edilen Esra Işık'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Işık'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırılırken, duruşma 22 Haziran'a ertelendi.

Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan toplam 679 parsellik tarım arazisinin, Yeniköy Termik Santrali'ne kömür sağlanması amacıyla 10 Ocak 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verilmişti.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından kamulaştırma kapsamındaki parsellerin değer tespiti ve el koyma işlemleri için dava açılırken, 30 Mart'ta kamulaştırma kararı verilen alanlarda bilirkişi keşfi yapılmıştı. Keşif işlemlerine bölgede karşı çıkan İkizköylü Esra Işık, aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış, 31 Mart'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla yargılanan Işık hakkında mahkeme, 11 Mayıs'ta yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti. Esra Işık'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması, bugün Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Işık'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebinin kaldırılmasına karar verirken duruşma 22 Haziran'a ertelendi.

"BİZ TOPRAĞIMIZ İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

Esra Işık, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Biz toprağımız ve yurdumuz için tertemiz bir mücadele veriyoruz. Buradan soruyoruz, memleketini sevmek suç mu? Toprağını, yurdunu sevmek suç mu? Evini, barkını, köylüsünü, komşunu sevmek suç mu? Yetiştirdiğin zeytin ağacını sevmek, sahip çıkmak suç mu? Bunlar suç mu? Ben sadece kendi toprağıma, kendi memleketime sahip çıkmadım. Ben bu ülkenin bir karış toprağı için canımı bile veririm dedim, veririm de. Yargılamalar bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan bu memleketin dimdik ayakta kalması, toprağının ve zeytininin yaşaması, köylüsünün mağdur edilmemesi, yerlerde sürüklenmemesi, yoksullaştırılmaması, mülksüzleştirilmemesi. Ben sadece kendi toprağıma değil, ben bu nasırlı ellere sahip çıktım. Benim dedem yıllarca emek edip o ağaçları sırtında bir tane gömlek yokken, ayağında bir tane çarık yokken yetiştirdi. Bu kadar kolay mı?"

Kaynak: ANKA

