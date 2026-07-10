Esra Işık'tan Dayanışma Çağrısı

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Çevre ve yaşam savunucusu Esra Işık, hakkında verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının ardından yayımladığı mektupta, toprağına, emeğine ve memleketine sahip çıkan herkese dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

"Bu daha başlangıç. Asıl mücadele şimdi başlıyor" mesajı veren Işık, umudu büyütme ve dayanışmayı çoğaltma zamanı olduğunu belirtti."

Mektubuna kendisine destek veren herkese teşekkür eden Işık, gerçek adaletin mahkeme salonlarında yazılan kararlardan ibaret olmadığını ifade etti. Verilen cezaların haklılıklarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Işık, mücadelenin yeni ve daha kritik bir aşamaya geçtiğini kaydetti.

Işık, "Asıl dayanışmaya bundan sonra ihtiyacımız var. Mücadelemizin en kritik bölümü şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

Köylerin hala tehdit altında olduğunu ve şirketin yeni baskı yolları aradığını belirten Işık, dayanışmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğer gerçekten yan yana duracaksak, şimdi birbirimizin elini daha sıkı tutmanın zamanıdır. Birlik oldukça, birbirimizin sesini çoğalttıkça, haklılığımızdan vazgeçmedikçe hiçbir güç bu memleketi tamamen sahipsiz bırakamaz."

Kendisini "bir köylü kızı" olarak tanımlayan Esra Işık, doğduğu toprağı, dedelerinden kalan zeytinlikleri ve çocukluğunun geçtiği köyü aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Işık, mektubunu, "Şimdi umudu büyütme, dayanışmayı çoğaltma ve toprağımıza daha güçlü sahip çıkma zamanı" çağrısıyla tamamladı.