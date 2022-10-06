Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu

Oltu Dümbüllü deresine giden yolun yan yamacında görülen insan cesedi ve kemikleri bulundu. Balçık içinde olan insan iskeletinin çok eski yıllara ait olabileceği düşünülüyor. İskeletin incelenip, hangi yüz yıla ait olduğu belirlenmesi isteniyor.

BAŞKA BİR MEDENİYETİN KALINTILARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Oltulu vatandaşlar bu iskeleti arkeologların incelemesini istiyorlar. Vatandaşlar bölgede belki de başka bir medeniyetin kalıntılarının ortaya çıkabileceğini belirtiliyor.