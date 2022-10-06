Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu

06.10.2022 13:19

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir yol kenarında toprağa gömülü insan kemikleri olduğu tespit edildi. Kemiklerin arkeologlar tarafından incelenmesini talep eden bölge halkı, kalıntıların eski yıllarda yaşamış başka bir medeniyete ait olduğunu ileri sürüyor.

Oltu Dümbüllü deresine giden yolun yan yamacında görülen insan cesedi ve kemikleri bulundu. Balçık içinde olan insan iskeletinin çok eski yıllara ait olabileceği düşünülüyor. İskeletin incelenip, hangi yüz yıla ait olduğu belirlenmesi isteniyor.

BAŞKA BİR MEDENİYETİN KALINTILARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Oltulu vatandaşlar bu iskeleti arkeologların incelemesini istiyorlar. Vatandaşlar bölgede belki de başka bir medeniyetin kalıntılarının ortaya çıkabileceğini belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu - Son Dakika

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