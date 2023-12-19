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ESTÜ Basketbol Takımı Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
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ESTÜ Basketbol Takımı Filistin'e Destek Verdi

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) basketbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Arası Basketbol Bölgesel Ligi müsabakasında İsrail'in yaptıklarına tepki göstererek 'ESTÜ Gazze'nin Yanında' yazılı bir pankart açtı.

ESTÜ Basketbol Takımı Filistin\'e Destek Verdi
19.12.2023 - 15:59,
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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) basketbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Arası Basketbol Bölgesel Ligi müsabakasında Filistin'e destek pankartı açtı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Arası Basketbol Bölgesel Ligi'nin Kütahya'da düzenlenen müsabakalarında İsrail'in yaptıklarına tepki gösterdi. İşlenen insanlık suçunun karşısında duran sporcular, maçlara 'ESTÜ Gazze'nin Yanında' yazılı bir pankartla çıktı. ESTÜ Basketbol Takımı'nın duyarlılığı seyircilerden büyük destek gördü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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