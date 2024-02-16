ESTÜ ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol imza törenine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, ESTÜ Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç, Savronik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faruk Yarman, Eskişehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Murat Yılmaz, Eskişehir Adliyesi İdari İşler Müdürü Fatma Danişment, Eskişehir Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Mine Öz, BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal, KOSGEB Müdürü Tarık Yılmaz, Araştırma Görevlisi Dr. Murat Ayar, Mimar Hacer Yükselir ve Endüstriyel Tasarımcı Abdurrahman Çınar katıldı.
İş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen toplantıda, Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç'un bugüne kadar yapılan faaliyetler hakkındaki detaylı sunumdan sonra kurumlar arasındaki iş birliği imkanları değerlendirildi ve gelecek dönem faaliyetleri planlandı. Bu iş birliğiyle Eskişehir'de bulunan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtlarına Çağdaş Lületaşı Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı kazandırılmasının yanı sıra mevcut atölyelerin geliştirilmesi, elektrikli engelli aracı prototip tasarımı ve üretimi ile mimari tasarım destekleri projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Bu projelerin ayrıca tutuklu ve hükümlülerin hem becerilerini arttırarak topluma kazandırılmasına hem de toplumla entegrasyonlarına katkı sağlaması hedefleniyor.
ESTÜ ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki bu iş birliğinin, toplumsal fayda sağlaması ve ceza infaz kurumlarındaki bireylerin rehabilite edilmesine destek sağlamak amacıyla atılmış önemli ve örnek bir adım olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR
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