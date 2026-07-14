ETB Başkanı: 15 Temmuz'da ihanet ve zafer bir aradaydı - Son Dakika
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ETB Başkanı: 15 Temmuz'da ihanet ve zafer bir aradaydı

ETB Başkanı: 15 Temmuz\'da ihanet ve zafer bir aradaydı
14.07.2026 15:28
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ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında yayımladığı mesajda, o günün ihanet ve zaferi bir arada barındırdığını, milletin iradesiyle darbeye karşı durduğunu belirtti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 15 Temmuz'da ihanet ile zaferin bir arada yaşandığını, o gün yaşananların düşmana ders ve ibret olduğunu söyledi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 15 Temmuz'da ihanet ile zaferin bir arada yaşandığını, o gün yaşananların düşmana ders ve ibret olduğunu söyledi. Başkan Oral, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin 10.yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Başkan Oral mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz öyle bir gün ki içinde hem ihanet, hem de zafer var. 'Ben öleyim ülkem yaşasın' diyen şehitleri sayesinde yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. 15 Temmuz'un, Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece, Fetullahçı Terör Örgütü, devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden saldırı karşısında dik durdu canı pahasına milli değerlerini savundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla, hep birlikte bir destan yazdık. 15 Temmuz destanını yazan demokrasi şehitleri ile gazilerimizi, minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ETB Başkanı: 15 Temmuz'da ihanet ve zafer bir aradaydı - Son Dakika

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