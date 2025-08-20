ETB'den Üyelere Ücretsiz KEP Adresi - Son Dakika
ETB'den Üyelere Ücretsiz KEP Adresi

20.08.2025 15:20
Erzurum Ticaret Borsası, üyelerine 2100 TL değerinde ücretsiz KEP adresi sunarak dijital dönüşüm destekliyor.

Erzurum Ticaret Borsası, üyelerine sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. TOBB Akredite Borsa unvanıyla 5 yıldızlı hizmet anlayışını sürdüren borsa, üyelerinin dijital dönüşüm sürecine uyumunu kolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım attı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İlkbahar Bilişim Sistemleri sahibi Salih Uludağ ve Türkkep Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Akyıldız ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında, Erzurum Ticaret Borsası'na kayıtlı 1800 üye, üç yıl boyunca kullanabilecekleri 2 bin 100 lira değerinde KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresine ücretsiz sahip olacak.

KEP adresleri sayesinde üyeler, resmi kurumlarla güvenli ve hızlı yazışmalar yapabilecek, iş süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak. Ayrıca, borsa ile üyeler arasındaki iletişim de dijital ortamda daha sağlıklı ve güvenli hale gelecek.

Dijitalleşmenin artık iş dünyasında bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Başkan Oral "Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. İmzalanan bu protokol ile üyelerimizin dijitalleşme sürecine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. KEP adresleri, iş dünyasında güvenli iletişim için büyük önem taşıyor. Biz de üyelerimizin bu imkandan ücretsiz şekilde yararlanmasını sağlayarak, onların iş hayatına destek olmak istedik" şeklinde konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası, hayata geçirilen bu iş birliğiyle üyelerine dijital dönüşüm konusunda önemli bir katkı sağlamış oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

ETB'den Üyelere Ücretsiz KEP Adresi
