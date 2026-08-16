Etili Köyünde Nikah Töreni

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde 7 yıldır muhtarlık yapan Ersin Güven, oğlu Mutlu Güven'in nikahını kıydı.

Çan ilçesine bağlı Etili köyü Muhtarı Ersin Güven'in oğlu Mutlu Güven hayatını Emine Aykut ile birleştirdi. Güven, Etili Kızılcıklık Park'ta gerçekleştirilen nikah töreninde oğlunun nikahını kıyıp evlilik cüzdanını da gelinine verdi. Etili köyü muhtarı Ersin Güven, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve dostlarına teşekkür etti.